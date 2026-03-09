會財局擬引入強制可持續核證打擊「漂綠」 市場普遍支持

為配合《香港可持續披露路線圖》的發展，會財局正就引入強制性可持續核證監管框架進行市場諮詢。自去年12月底啟動諮詢以來，已舉辦近20場宣講會，接獲41份意見書。初步結果顯示，市場普遍支持本港推行強制核證，認為有助提升本港可持續匯報的可信度，是打擊「漂綠」行為的重要舉措。該局相信，市場會逐步調節，滿足未來本港可持續披露的核證需求。

監管框架含五大建議

可持續核證監管框架主要包括五大建議（如表）會財局政策、註冊及監督部總監江少春表示，市場回應整體正面，尤其認同分階段實施的安排，既能配合企業或機構建立系統所需的時間，亦能回應投資者對盡早落實的期望。市場關注核證服務及報告提供者在人才培訓和系統建設的準備情況；並指中小型上市公司雖反映需更多時間建立數據系統，但認為現諮詢的整體安排是可行且切合市場需求。她舉例說，假設大型股發行人和重要非上市金融機構預計由2028年起須進行可持續披露匯報，而首份強制核證報告最快於2030年提交，相關機構仍有幾年時間做準備。

會財局行政總裁賴翠碧補充，今年1至2月期間，局方已舉辦逾20場宣講會，吸引包括會計師、投資者及上市公司代表等逾5000名參與者，未來會繼續舉行相關活動。並指收集意見後，將進行分析並向政府提交報告，以商討下一步行動。

多地採用有限核證模式

根據建議，取得獨立核證的實體須分階段進行有限核證。江少春解釋，雖然部分投資者期望採用合理核證以獲取更高可靠性的數據，惟其成本與資源投入相對較高。市場意見傾向於現階段推行有限核證，而歐盟、澳洲等地亦同樣採用有限核證模式。未來會因應市場發展及國際趨勢，再考慮引入合理核證的時間表。諮詢文件同時建議，由單一監管機構負責監管所有核證服務提供者。江少春指，最終安排仍有待政府進一步落實。

江少春指，目前本港約有56%核證服務由香港品質認證局等非會計師事務所提供。建議框架已將非會計師事務所納入合資格服務提供者範圍，她相信，各大機構會逐步調節，以滿足市場需求。