瑰麗酒店全球推16周全薪育嬰假期 倘法定假期不足將補助差額

瑰麗酒店集團今日（8日）宣布推出全球育嬰假期政策，為旗下企業辦公室及營運物業的合資格員工提供16周全薪育嬰假期福利，以體現集團在員工福祉、個人發展及職場平等方面的長期承諾，有關政策已於今年1月1日正式生效，適用於各職級合資格員工。

集團表示，該全球標準在各地法定育嬰假期政策基礎上作補充，如當地法定帶薪育嬰假期少於16周，集團將補助差額，確保合資格員工可享有至少16周100%基本薪酬的帶薪育嬰假期；如當地法定福利高於集團育嬰

假期標準時，則按照當地法例執行。

涵蓋生育及領養等育嬰方式

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，酒店業是一個以人為本的行業，新政策體現了集團將理念落實為行動的堅定承諾，支持員工在人生邁向為人父母的重要人生階段，是推動職場公平文化與提升家庭福祉的重要措施，同時亦有助於增強企業的長遠發展韌性。隨著集團在全球持續拓展，在支持員工方面的標準也必須與時俱進、不斷提升。

集團又提到，在當地法律允許的範圍內，該政策適用於所有合資格員工，涵蓋生育、領養及其他依法認可的育嬰方式。

