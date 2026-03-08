瑰麗酒店全球推16周全薪育嬰假期 倘法定假期不足將補助差額
更新時間：11:04 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:04 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:04 2026-03-08 HKT
瑰麗酒店集團今日（8日）宣布推出全球育嬰假期政策，為旗下企業辦公室及營運物業的合資格員工提供16周全薪育嬰假期福利，以體現集團在員工福祉、個人發展及職場平等方面的長期承諾，有關政策已於今年1月1日正式生效，適用於各職級合資格員工。
集團表示，該全球標準在各地法定育嬰假期政策基礎上作補充，如當地法定帶薪育嬰假期少於16周，集團將補助差額，確保合資格員工可享有至少16周100%基本薪酬的帶薪育嬰假期；如當地法定福利高於集團育嬰
假期標準時，則按照當地法例執行。
涵蓋生育及領養等育嬰方式
瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，酒店業是一個以人為本的行業，新政策體現了集團將理念落實為行動的堅定承諾，支持員工在人生邁向為人父母的重要人生階段，是推動職場公平文化與提升家庭福祉的重要措施，同時亦有助於增強企業的長遠發展韌性。隨著集團在全球持續拓展，在支持員工方面的標準也必須與時俱進、不斷提升。
集團又提到，在當地法律允許的範圍內，該政策適用於所有合資格員工，涵蓋生育、領養及其他依法認可的育嬰方式。
最Hit
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
2026-03-07 10:00 HKT
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
2026-03-07 11:58 HKT