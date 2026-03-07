甲骨文及OpenAI傳終止擴建旗艦數據中心 據報Meta考慮接手

據彭博報道，甲骨文和OpenAI已取消在德克薩斯州擴建一座旗艦人工智能(AI)數據中心的計劃，早前的磋商因融資問題及OpenAI不斷變化的需求而拖延不決。報道引述知情人士指，談判破裂為Meta介入創造了機會，Meta考慮從開發商Crusoe手中租賃該擬擴建的場地，而英偉達正協助促成Meta與Crusoe之間的洽談。

英偉達介入 確保採用其產品

Crusoe在德克薩斯州阿比林開發的園區屬於備受關注的星際之門（Stargate）項目的一部分。該項目去年由美國總統特朗普在白宮宣布。知情人士稱，儘管佔地1,000英畝的園區仍在建設中，且部分設施已投入運營，但甲骨文和OpenAI已決定不再推進租賃大規模擴建部分的暫定計劃。

甲骨文與OpenAI在該園區使用英偉達的AI半導體。知情人士稱，由於Crusoe正在尋找租戶，英偉達已介入以確保擴建後的數據中心繼續採用其產品，而非競爭對手AMD的晶片。知情人士稱，英偉達已向Crusoe支付1.5億美元保證金，並開始協助爭取Meta成為擴建項目的租戶。

甲骨文去年7月同意為OpenAI開發4.5吉瓦的數據中心容量。該協議仍在推進中，雙方還宣布了其他地點的多個項目，例如位於底特律附近、由Related Digital擁有的項目。

傳商議增數據中心容量至2吉瓦

知情人士稱，自2025年年中以來，甲骨文、Crusoe和OpenAI一直在討論將阿比林數據中心容量從1.2吉瓦擴至約2.0吉瓦。1吉瓦相當於一座核反應堆的發電能力，可在同一時點為約75萬戶家庭供電。知情人士又表示，談判曠日持久，且因融資問題及OpenAI需求預測頻繁變化而更加複雜，最終破裂。

此外，甲骨文和Crusoe之間的關係還因園區的可靠性問題而受壓。知情人士稱，今年早些時候，因冬季天氣影響部分液冷設備，數據中心建築曾停運數日。

不過，知情人士表示，Meta與Crusoe圍繞阿比林擴建項目的談判仍在進行中，且可能存在變數。Meta目前正在路易斯安那州和印第安納州建設多個大型數據中心。上月，Meta達成協議，將部署規模6吉瓦的AMD設備。

