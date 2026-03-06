AI同事升職記：問答只是開始 讓Copilot的答案延伸到主動執行｜李潁渝

在這段時間中，我們一直觀察Copilot在職場上的角色轉變。從最初協助蒐集資料、整理文件、生成封面設計、起草企劃，到能直接在Office裡修改內容。從「問答式工具」演變成可靠的助手，這些能力已經成為我們對 Copilot 的基本認知。

然而，若以職場架構來看，這個階段的Copilot其實仍屬於「AI 助理」。但問答只是開始。真正的突破，在於它迎來「升職」的時刻：不再只回答問題，而是能夠直接執行任務。

①助理階段： 從「問答關係」開始整合判斷

你可能已經習慣在打開電腦時先向AI同事詢問：「幫我看看今天有什麼要處理？」在助理階段的 Copilot能在數秒內整合散落在郵件、Teams對話及文件裡的資訊，重新整理工作脈絡。像一位永不疲倦的研究員，它吸收資料、比對事實、總結重點，並提煉出具體洞察。然而，此階段的職能仍停留在資訊層面，並未真正「介入」業務流程。

② 升職為「專員」：獲得系統操作權限，開始採取行動

真正的故事，從Copilot 能夠「動手做事」的那一刻開始。這項能力來自它的關鍵元素：Tools（工具）。按照你的需求可以從不同連接器裏面找到各種可以直接添加給Copilot的「工具組件」; 例如Office連接器下面會找到「讀取 Excel」的工具，CRM連接器下面會找到「更新資料庫」的工具等等。

過往的Copilot擅長理解與推理，就像只有「大腦」；加入Tools後，它便能「長出手腳」觸碰企業的後台世界，正式開始成爲可幫你跨平台執行任務的「AI 專員」。在對話中，它除了提供基於網絡搜尋或公司數據的解釋，也能同步執行任務，例如：

在資料庫裏面更新記錄

觸發審批流程

向團隊發送通知

要讓Copilot擁有這些能力，需要透過Copilot Studio進行設定。它相當於AI新同事的「入職與授權中心」：在這裡定義它的職責、能做什麼，能使用哪些工具。

在Copilot Studio中只需：

說明「想達成的目標」（如：整理資料） 提供它具權限使用的「工具箱」（如：讀取 Excel） 讓它在對話中按情境自行判斷何時使用工具

與傳統自動化不同，你無需寫完整流程或定義所有例外場景；Copilot會在對話中即場理解並自行選擇最佳做法完成任務。

假設 HR 想建立一個Agent，協助自己快速整理某職位的候選人清單。

在Copilot Studio中，他可以建立一個簡單的 Agent：

定義任務：當查問某職位候選人時，請整理相關清單。 添加工具：添加「使用者本人」 已具權限使用的Excel工具。

之後，當 HR 在對話中輸入：「請列出我們正在招聘的 HR 職位候選人。」Copilot會根據對話内容理解意圖，調用工具，完成查詢並輸出清晰結果。

在Agent上添加工具。

根據需求選用合適的工具。

Agent在用戶對答中選擇調用工具。

整個過程無需創建複雜的HR應用程式，或者提前按多種例外情況一一定義好應對不同關鍵句子的流程。

相反，Copilot Agent易於定義，尤其適合那些以固定流程處理難以涵蓋所有情境的業務需求。更關鍵的是，這些行動並非『寫死流程』的自動化，Copilot 能根據對話情境，自行判斷「是否需要動手」，「何時動手」，以及「如何動手」。

在Microsoft生態裡已經有數以千計的連接器可供選用：覆蓋雲服務、郵件、工單系統、資料庫、票務平台，甚至第三方SaaS。企業可按需求自由配置，打造專屬的「執行幫手」。

③ 升職後的Copilot：企業各部門都有它能派上用場的瞬間

當企業中擁有多個這類Copilot Agent後，它們便能在不同部門各司其職：

銷售：整理會議內容、更新 CRM 、寄出跟進郵件。

營運：接收外部表單、自動建立工單、分派負責人、更新狀態。

客服：查詢訂單、連結物流 API、主動發送進度更新。

人力資源：擬寫聘書、登記新人資料、同步日曆與系統權限。

此階段的Copilot不再是「資訊整理工具」，而是真正參與跨系統協作，推動流程的「專員」。它像一位永遠Online的跨部門協作者，只需自然語言就能觸發連鎖行動。

結語：從回答到執行，AI的角色正式完成「升級」

回望Copilot的演進，你會發現：回答只是入口，執行才是真正帶來價值的部分。

Tools Connectors為語言模型賦予了「手腳」，令工作流程從「構思」更快走向「完成」。

在AI升職的同時，人類的角色也在轉變，從操作工具，走向設定目標、分配任務、審視成果。

而這正是未來工作模式的核心：AI 不再只是啟發我們思考，而是開始與我們共同完成工作。