瑞銀料今年內地經濟增長4.5% 有上調空間 國家或力爭接近5%水平

內地將今年經濟增長目標由「5%左右」調整為「4.5%至5%」，瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇認為，不應對此過度解讀。他指出，重點在於後面「努力爭取更好結果」的表述，顯示內地希望達致接近5%的增長，本質上仍是以近5%增速為目標。

宋宇回顧，2011年至2023年期間，內地經濟增長從近10%逐步降至5%水平，但2024年至2025年增長下降速度開始走平。他認為，政策取向上開始出現趨勢性變化，並非要求增長絕對值不能下降，而是希望未來數年取得較佳增長。瑞銀現時預測今年內地經濟增長4.5%，但有上調空間。

一線城市房地產仍有鬆綁空間 貨幣政策仍有必要降息降準

房地產方面，宋宇指今年1月《求是》雜誌刊登改善和穩定房地產市場預期措施後，北京、上海等地出台放寬限購、增加補貼等積極變化，人民銀行亦降低首付要求。雖然政策力度並非特別大，但有助投資者形成政策持續加碼的預期，影響市場行為。他坦言行業困難仍大，對此沒有特別預期，但相信今年會有更多政策出台，對經濟增長的拖累可望減少。他預期，一線城市如北京、上海、深圳仍有進一步政策鬆綁空間。

對於貨幣政策，宋宇表示目前利率仍有下調空間，但考慮到居民存款利率同步走低的限制，存款準備金率亦有一定下調空間。坊間常言要珍惜政策空間，他比喻稱，就像火災時固然要珍惜滅火器的泡沫，但也需充分及時利用，因此降息降準仍有必要。他預計今年央行將降息10至20個基點、降準25至50個基點，並增加結構性貨幣政策工具的使用。

科技成政策重中之重 消費三大致肘：「沒錢花、不敢花、不能花」

財政政策方面，今年財政赤字率設定為4%。宋宇表示，這與以往默認3%的水平相比明顯提高，加上特別專項債，廣義赤字規模顯著擴大，他認為制定這項指標對財政部而言是艱難決策。

展望未來五年，宋宇特別提到科技領域將是政策重中之重，政府對科技發展的支持，在各項政策中理應佔據最優先位置。

消費層面，宋宇分析目前存在三大制約因素，分別是「沒錢花、不敢花、不能花」，仍有待政策進一步破解。