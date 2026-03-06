長和就巴拿馬接管港口提出行政呈請 引用國際仲裁機制 斥該國一意孤行

長和（001）表示，已就巴拿馬不合法接管長和旗下巴拿馬港口公司的貨櫃碼頭營運事宜，進一步加強法律應對措施。

長和：不同意巴拿馬政府偏頗行為

長和表示，不同意巴拿馬政府最近所作的偏頗行為，並將繼續與法律顧問評估形勢，就此事宜訴諸一切可行的國內及國際法律程序。

相關新聞：巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」

指巴拿馬欠透明度佔用兩港口

長和指出，早前根據一項適用並訂明國際仲裁機制的投資保護條約，向巴拿馬政府發出爭議通知，長和現已就該爭議通知提交補充文件，當中明確指出，巴拿馬政府繼續一意孤行，拒絕溝通、中斷磋商，更在欠缺透明度的情況下佔用兩個貨櫃碼頭，並強行接管巴拿馬港口公司的財產及員工。長和指，亦留意到巴拿馬政府變本加厲，針對長和及巴拿馬港口公司發表多項不實言論，令情況進一步惡化。

相關新聞：長和全球港口交易將分拆進行-不涉巴拿馬港口-習特會或成推動力

巴拿馬港口公司已提出行政呈請

該集團知悉，巴拿馬港口公司已就第23號行政法令提出行政呈請，要求予以重新考慮，有關行政法令命令佔用巴拿馬港口公司設施及沒收其財產的行政法令；同時巴拿馬港口公司拒絕接受巴拿馬政府不合法沒收其專有及受法律保護的文件和材料。長和指，上述行動乃巴拿馬港口公司繼早前根據國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府啟動國際仲裁程序後，所採取的進一步行動。