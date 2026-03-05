傳中資機構縮中東債務敞口 有大行限制放貸 金管局：港銀風險敞口很小

美以與伊朗的戰事持續，據彭博報道，中東衝突令中國在中東地區的大量放貸備受關注，幾間中資金融機構正在縮減其中東債務的敞口，監管機構也在加緊監察情況。此外，香港金管局本周至少接觸2間本地銀行，評估其在中東貸款及債券方面的風險敞口；金管局發言人回覆本報時則表示，該局不評論有關市場傳聞，只稱香港銀行體系對中東的風險敞口很小。

傳為部分銀團貸款尋找買家

報道引述知情人士指出，一間大型銀行罕見地限制對阿布批比政府旗下一間金融實體提取雙邊貸款。同時，一間中型銀行正在為提供給中東借款人的部分銀團貸款尋找買家，其中包括主權財富基金ADQ去年達成的40億美元交易。

此外，知情人士稱，一間中國保險公司的資產管理部門正在減持主權債券和政府相關債券，包括沙特阿美發行的債券。另有知情者稱，一間中資機構的交易員已接到指示，從周一起停止該地區公司的交易。

金管局至少已接觸兩間港銀

監管機構方面，報道又引述消息指，香港金管局本周至少接觸了2間本港銀行，以檢視其在中東的貸款及債券風險敞口。中國國家金融監督管理總局亦指示國內銀行檢查它們在該地區的融資活動，包括向政府實體的債務展期，並最早於本周報告結果。

根據彭博數據，2025年中國內地銀行對中東地區的貸款（不包括雙邊融資）激增近三倍，達到創紀錄的157億美元，其中大部分流向沙特阿拉伯和阿聯酋。報道指，目前大多數亞洲銀行採取觀望，不過初步跡象顯示，有些銀行正考慮暫停與海灣地區借款人的交易。

