OpenAI最快年底上市 黃仁勳稱Nvidia投資千億美元計劃已「不太可能發生」

更新時間：09:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-05 HKT

英偉達（Nvidia，NVDA）行政總裁黃仁勳表示，公司向OpenAI投資1,000億美元的計劃可能已不能實現，而近期對其投資的300億美元，或是最後一次大規模入股，主因OpenAI最快今年底上市。

據外媒報道，黃仁勳周三出席摩根士丹利一個科技論壇時表示，Nvidia曾與OpenAI討論高達1,000億美元的投資機會，但隨着OpenAI計畫上市，「大概不太可能發生」。

上輪融資投入300億美元

OpenAI上周已宣布完成1,100億美元融資，並在交易中獲得約7,300億美元估值，而Nvidia在此輪融資中投入了300億美元、亞馬遜承諾投資500億美元，日本軟銀則投資300億美元。

事實上，Nvidia去年11月在季度文件中已首次披露，先前提到與OpenAI 之間的1,000億美元合作計畫可能無法實現；今年2月公布的最新文件亦再次指出，有關合作協議尚未確定，交易能否完成仍無保證。

另一方面，黃仁勳亦提到Nvidia近期對OpenAI競爭對手Anthropic投入的 100億美元資金，很可能也是最後一次投資。Anthropic同樣正為未來上市鋪路。

