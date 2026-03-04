金管局宣佈銀行推大埔宏福苑跟進措施 包括支援不同居住選項按揭

金管局公布，該局及銀行公會舉行了會議，商討銀行業界的進一步措施，以配合政府公布的大埔宏福苑長遠居住安排方案。銀行業界於今日推出跟進措施，以體恤和靈活的原則，繼續為受影響居民提供支援。

考慮到宏福苑受影響居民需時了解長遠居住安排方案下的不同選項及內容細節，以作出選擇及相應財務安排，銀行業界宣布推出以下三項跟進措施：

1. 延長各類貸款的還款寬限期——所有28間零售銀行將延長受影響人士現有的按揭、私人及信用卡等貸款（包括本金和利息）還款寬限期六個月至2026年11月底，以紓緩受影響人士的短期財務壓力。

2. 支援不同居住選項的按揭安排——所有宏福苑按揭銀行將協助相關業主處理按揭事宜，包括協助選擇「樓換樓」選項的宏福苑按揭抵押人及借款人，以其所購買的全新資助出售單位取代原有宏福苑單位作為按揭抵押品。按揭銀行同意在完成抵押品轉換後，該按揭貸款的條款（包括供款息率及期數）將不遜於現有按揭貸款。

同時，為使選擇「樓換樓」的居民有充分時間處理過渡安排，銀行會進一步延長現有按揭貸款（包括本金和利息）的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位可以入伙。就選擇現金收購選項並償還現有按揭貸款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排長期住房時，按揭銀行會靈活處理新的按揭貸款。

3. 建立多方協作及溝通機制——金管局、銀行公會及銀行業界將設立溝通平台，包括透過房屋局統籌的「解說專隊」，了解宏福苑居民的具體需要，並為每宗個案提供合適的協助。

金管局及銀行公會於去年大埔火災發生後先後推出11項應急支援措施，包括為受影響人士的各類貸款提供預先批核的六個月還款寬限期，以減輕他們的即時資金壓力，同時給予受影響居民與有關機構時間和空間，處理受影響住宅按揭所涉及的法律、保險賠償和居住安排等問題。