美據報考慮限制中國企業購買英偉達H200晶片 每間上限7.5萬枚顆

商業創科
更新時間：11:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-03 HKT

據彭博引述消息報道，美國官員正在考慮限制英偉達（Nvidia）向任何單一中國企業出口AI加速器的數量，將進一步限制這家晶片製造商重返中國這個關鍵市場。

AMD MI325晶片也計入限額

報道指出，特朗普政府曾討論限制每間中國企業購買Nvidia旗下H200晶片的數量，上限為7.5萬顆，而功能類似的AMD MI325晶片出貨量也將計入客戶的購買限額。

報道又指，對華總出貨量仍有可能達到100萬顆，為特朗普團隊先前在監管流程中設定的上限，惟目前絕大部分申請都來自少數幾家中國科技巨頭，若根據單一客戶購買上限，這些企業加起來最多也只能獲得數十萬顆。以每間企業7.5萬顆的上限而言，還不到阿里巴巴（9988）和字節跳動等企業私下告訴Nvidia希望購買數量的一半。

不過，美國總統特朗普計劃幾周後與國家主席習近平會晤，預計對有關措施前景至關重要；有知情人士則透露，特朗普希望就向中國非軍工企業出口H200晶片達成協議。

