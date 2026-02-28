伊朗局勢︱美以空襲伊朗 比特幣急挫6% OPEC+研更大幅度增產
更新時間：16:37 2026-02-28 HKT
據報以色列對伊朗發動襲擊，比特幣急挫逾6%，最新報63661美元。以太幣跌逾8.5%，至1861美元。
另外彭博引述消息指，在以色列對伊朗目標發動空襲後，OPEC+將在周日關鍵成員會議上考慮更大幅度的增產。
由沙地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+原本預計在三個月的凍結產量後，從四月開始恢復溫和的增產，幾位代表本周較早時表示。在去年第四季度，他們曾以每日13.7萬桶的幅度逐月增加產量。
新華社報道，德黑蘭市中心傳出爆炸聲，據報伊朗最高領袖辦公室附近遭襲；以色列國防部長稱，以色列已對伊朗發動襲擊，並宣布全國進入緊急狀態。
相關文章：伊朗局勢︱美國以色列聯手發動空襲 以色列監測到伊朗發射飛彈
在襲擊發生前，黃金、白銀、原油周五已率先上升，金價升近1.8%，收報每盎司5280美元，白銀升逾6%至接近93.78美元。紐約期油升2.78%至每桶67美元；倫敦期油升2.87%至72.87美元。
