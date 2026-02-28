Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以色列襲擊伊朗 比特幣急挫6% 跌穿6.4萬美元

據報以色列對伊朗發動襲擊，比特幣急挫逾6%，最新報63635美元。以太幣跌逾8%，至1858美元。

新華社報道，德黑蘭市中心傳出爆炸聲，據報伊朗最高領袖辦公室附近遭襲；以色列國防部長稱，以色列已對伊朗發動襲擊，並宣布全國進入緊急狀態。

在襲擊發生前，黃金、白銀、原油周五已率先上升，金價升近1.8%，收報每盎司5280美元，白銀升逾6%至接近93.78美元。紐約期油升2.78%至每桶67美元；倫敦期油升2.87%至72.87美元。
 

