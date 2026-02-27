Meta簽數十億美元協議 租Google晶片開發AI模型 料未來直接採購
更新時間：10:10 2026-02-27 HKT
發佈時間：10:10 2026-02-27 HKT
據外媒《The Information》引述消息報道，科技巨頭Meta已與Google簽署一項價值數十億美元的多年協議，將向Google租用AI晶片以開發其新一代AI模型。
另外，除了租用Google的晶片外，報道亦指Meta正與Google洽談，最快明年直接購買TPU給其自家數據中心使用，惟目前談判進展尚未確定。
事實上，Meta繼早前與英偉達簽署協議購買現有及未來晶片後，本周較早前亦宣佈將向英偉達的競爭對手AMD購買高達600億美元的AI晶片。
報道亦指，Google已與一家未具名的大型投資公司簽署協議，將成立合資企業，專門負責向其他客戶出租TPU。
