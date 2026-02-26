Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長和巴拿馬碼頭被強行接管 董事會表明「強烈反對」 預告將啟動國際法律程序

商業創科
更新時間：23:04 2026-02-26 HKT
發佈時間：23:04 2026-02-26 HKT

長和（001）就巴拿馬運河碼頭事件晚上發出通告，表示隨著巴拿馬政府代表強行進入及接管碼頭，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）的特許經營權，已在本月23日被視為終止。不過，PPC已取得意見，指巴拿馬法院的裁決、行政法令以及巴拿馬政府的行動，與相關法律框架以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

長和強調，公司董事會對該裁決、該行政法令及巴拿馬之相應行動表示強烈反對，集團繼續聯同其法律顧問，保留集團一切權利，並擬採取一切妥善可行之法律方案以保衛集團權益，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

通告指出，巴拿馬政府憲報於本月23日，刊登了當地最高法院在今年1月29日作出的裁決以及一項行政法令，該行政法令要求巴拿馬政府佔用PPC之所有動產。

巴拿馬政府代表強行進入由PPC於巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港所營運之碼頭，並且強行接管碼頭之行政及營運控制權。據長和理解，特許經營權已於本月23日起被視為終止，而PPC已於同日終止在兩個港口之碼頭的一切運作。

