滙豐印尼零售業務據報獲數家亞洲大行競購

據彭博引述消息報道，亞洲一些大行正準備競投滙豐（005）印尼零售業務資產，以進一步擴展東南亞最大經濟體的市場版圖。滙豐則正與顧問研究出售印尼零售業務，相關資產估值或超過2億美元（約15.6億港元），預計具約束力的競購方案將於3月中旬提交。

包括星展、大華及華僑銀行

報道指出，潛在買家名單包括新加坡的星展集團、華僑銀行及大華銀行，亦有馬來西亞的CIMB Group，以及日本的三井住友金融集團。

滙豐早前曾表示，正針對澳洲、印尼及埃及的零售業務進行策略性評估，但目前尚未落實任何決定。針對上述消息，滙豐發言人亦拒絕就印尼業務評估進度作進一步評論。

