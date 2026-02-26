Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有細行「呃呃騙騙」搵生意｜周顯

商業創科
更新時間：17:09 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:09 2026-02-26 HKT

早前本港證監會及港交所（388）致函IPO保薦人，表達對近期新上市申請質素下降，以及當中出現某些不及格行為的監管關切，包括上市文件草擬質素欠佳、未能回應監管機構意見，以及IPO安排人的人員無法及時聯繫。

大行生意太好 「無法及時聯繫」

箇中原因其實很簡單，2025年一共有43位保薦人參與了117宗港股IPO上市，其中中資佔了大約7成，其餘大部分都由外資大行包辦，有19間券商僅參與1至2宗IPO，三分二不但沒有IPO，也沒有參與併購。

因為大行生意太好，工作量太大，當然沒空應付證監會和交易所，所以也就難怪他們的保薦人「無法及時聯繫」。

至於細行由於無生意，咪唯有「呃呃騙騙」，把那些僅僅合資格，明知會被會方「彈鐘」，根本上不了市的公司照樣遞表，目的就是向申請者開刀，賺它們幾十萬元，上來上去都上不了市，但又可以一直收錢，說到底，這是生意不好，絕境求生的法門，而受害者就是被呃搞上市的公司。

周顯

相關文章：日本男子氣概揮發殆盡｜周顯

