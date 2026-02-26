Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sandisk與SK海力士合作 啟動「HBF標準化」 相關ETF急升14%

商業創科
更新時間：16:22 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:22 2026-02-26 HKT

全球記憶體供應緊張，相關股份動向越趨備受關注。美國記憶體大廠Sandisk（SNDK）與SK海力士周三（25日）在美聯合舉辦「HBF規格標準化聯盟啟動會」，正式發佈面向AI推理時代的下一代儲存技術HBF（High Bandwidth Flash）的全球標準化戰略。業界普遍預測，以HBF為關鍵零組件的整合式記憶體解決方案需求，將在2030年迎來全面擴張。
受消息影響，在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）收市急升逾14%，而Sandisk美股在券商夜盤亦升約4%。

海力士：強化AI晶片市場地位

據《韓聯社》報道，SK海力士今日（26日）表示，已與Sandisk開始合作將下一代儲存技術HBF標準化，以強化其在AI晶片市場的地位。報道提到，目前AI行業已邁向以實際服務應用為導向的推理階段，隨着用戶量激增，快速且高效的儲存系統已成為必要條件，但僅依靠傳統儲存架構，難以在推理階段兼顧海量資料處理與高能效的需求。

HBF作為高頻寬記憶體（HBM）和固態硬碟之間的新型儲存階層，有望彌補HBM高效能與固態硬碟大容量特性之間差距，並滿足AI推理場景對容量擴展性與能源效率的雙重需求。

HBF落地節奏較預期提早

另一方面，被稱爲「HBM之父」的韓國科學技術院教授Kim Joungho近期表示，HBF的落地節奏較此前預期明顯提前，三星電子與Sandisk計劃於2027年底至2028年初將HBF集成至英偉達（Nvidia）、AMD及谷歌的產品中，長期來看其市場規模有望於2038年前後超越HBM。

相關文章：SanDisk一年升17倍後遭狙擊 香櫞批定價邏輯錯誤 供應緊張僅「海市蜃樓」

