京東推「超市補貼」 未來3年投入逾200億元 跌幅曾擴至2.6%

商業創科
更新時間：15:23 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:23 2026-02-26 HKT

據內媒報道，京東（9618）今日在其應用程式正式上線「百億超市」頻道，計劃在未來3年內投入超200億元商品補貼，助力品牌實現2000億元額外銷售增量，將聚焦於休食、生鮮、酒水、家清、個護、母嬰、寵物等日用快速消費品。

京東午後跌幅曾擴大至2.6%，最新報104.5元，跌2.1%。

報道指，該頻道主打「無需拼團、不用比價、不玩套路」的優惠模式，通過平台直補、品牌直供和官方授權，確保正品及好價。京東表示，「百億超市」的補貼力度將超越帶電品類，成為百億補貼中投入最大的電商品類。

據報京東超市用戶規模2025年達3億，該公司目標三年內增長至5億。
 

