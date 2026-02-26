Adobe影片編輯器推AI初剪功能 自動使用素材生成影片

Adobe Firefly影片編輯器推出一項名為「Quick Cut」的新功能，根據使用者指令，利用AI來編輯素材與 B-roll（補充鏡頭）生成影片初稿。

據外媒報道，過往用戶需要將素材與B-roll上傳到影片編輯器，並手動安排轉場。而透過Quick Cut，用戶只需用自然語言描述想要的影片效果，工具就會自動刪除不相關的片段，整合不同的拍攝內容，並使用合適的B-roll來完成轉場（transition）。用戶也可以從B-roll中挑選畫面，並利用Firefly內建的影片模型來生成。

冀節省用戶時間以快速交付

Adobe表示，Quick Cut的目標是提供「初稿」，創作者仍需自行調整元素、拼接片段並優化轉場，才能完成影片。Adobe AI 與次世代影片工具產品主管Mike Folgner表示，與使用者交流時發現他們最大的需求是快速交付，以及能節省時間的技巧，讓他們能更快達成創意願景，「影片編輯中的一些繁瑣工作，例如整理素材，並不是創作者感到快樂或能展現差異的地方。他們真正的樂趣在於加入自己的風格。Quick Cut的設計是幫助創作者快速找到故事，並盡快完成初步剪輯。」

Adobe表示，Firefly目前提供的「不限次數生成」優惠，在3月16日前註冊，可在Adobe Firefly 應用程式中享有不限次數的圖片與影片生成，解析度最高可達2K。此優惠適用於 Firefly Pro、Firefly Premium、4,000 點數、7,000 點數與 50,000 點數方案的客戶，並包含不限次數生成，並支援多個影像模型，包括Google Nano Banana Pro、GPT Image Generation、Runway Gen-4 Image，以及 Adobe的Firefly影像與影片模型。

