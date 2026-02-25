Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱新世界黃少媚歡迎北都加速發展 今年區內3000伙項目已動工

商業創科
更新時間：20:25 2026-02-25 HKT
發佈時間：20:25 2026-02-25 HKT

新世界發展（017）行政總裁黃少媚表示，歡迎政府最新發表的《財政預算案》，並支持加快發展北部都會區，以作為香港發展新引擎。她稱，該集團目前擁有約1,500萬平方呎土地儲備，不少位於北部都會區的優質地段，包括新田科技城一帶，故支持政府提出成立專屬公司推動開發新田科技城，並擬注資100億元起始資金，相信將有助於該區的提速發展。

積極引入戰略合作夥伴

黃少媚表示，新世界會把握北部都會區發展機遇，今年共兩個區內大型住宅項目動工，將提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售，同時繼續充分釋放農地價值，逾200萬平方呎的應佔可建樓面面積，將於未來1至2年內完成換地程序，包括元朗南住宅項目的第二幅用地及元朗欖口村項目等，以滿足集團短中長期的業務發展需要。另外她指，該集團亦會積極引入戰略合作夥伴，以進一步提升整體發展潛力。

