財政預算案2026︱優化稅制吸引家辦和基金落戶 力爭房託基金納入互聯互通

財政司司長陳茂波公佈《財政預算案2026》表示，在港設立的單一家族辦公室現已超過3,300間，將優化稅制以進一步吸引家族辦公室和基金落戶，包括擴闊「基金」定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資，於上半年提交條例修訂草案，並計劃在2025/26課稅年度起生效。

擬寬免房託轉讓非住宅物業印花稅

他指出，政府及證監會會繼續推動房託基金市場發展，除了爭取盡快落實將房託基金納入互聯互通外，將於年內提交條例修訂草案，便利房託基金進行私有化或重組。政府亦將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

此外，港交所的綜合基金平台將於年內擴展功能至涵蓋支付和結算等基金銷售流程，以提升市場效率和降低交易成本。

銳意提升企業財資中心功能

拓展新興領域方面，政府銳意提升香港作為企業財資中心主要基地的功能，全面增強「引進來、走出去」平台的吸引力，將在年中公布一系列優化措施，包括為企業的財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠和彈性、增設預審機制等。

隨着公司遷冊制度去年生效，公司註冊處至今已批准22宗個案，並正處理約20宗申請，將加強對外宣傳吸引更多企業落戶香港。

另外，為優化營商環境及方便企業進行內部重組，建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍，將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。