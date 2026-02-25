Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱優化稅制吸引家辦和基金落戶 力爭房託基金納入互聯互通

商業創科
更新時間：11:56 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波公佈《財政預算案2026》表示，在港設立的單一家族辦公室現已超過3,300間，將優化稅制以進一步吸引家族辦公室和基金落戶，包括擴闊「基金」定義以涵蓋特定的單一投資者基金，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資，於上半年提交條例修訂草案，並計劃在2025/26課稅年度起生效。

擬寬免房託轉讓非住宅物業印花稅

他指出，政府及證監會會繼續推動房託基金市場發展，除了爭取盡快落實將房託基金納入互聯互通外，將於年內提交條例修訂草案，便利房託基金進行私有化或重組。政府亦將為準備上市的房託基金寬免轉讓非住宅物業印花稅，預計明年上半年提交條例修訂草案。

此外，港交所的綜合基金平台將於年內擴展功能至涵蓋支付和結算等基金銷售流程，以提升市場效率和降低交易成本。

銳意提升企業財資中心功能

拓展新興領域方面，政府銳意提升香港作為企業財資中心主要基地的功能，全面增強「引進來、走出去」平台的吸引力，將在年中公布一系列優化措施，包括為企業的財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠和彈性、增設預審機制等。

隨着公司遷冊制度去年生效，公司註冊處至今已批准22宗個案，並正處理約20宗申請，將加強對外宣傳吸引更多企業落戶香港。

另外，為優化營商環境及方便企業進行內部重組，建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍，將於年內提交條例修訂草案，有關建議適用於即日起簽訂的文書。

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者的家人
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展
政情
1小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
19小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
21小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
18小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
23小時前