財政預算案2026︱港投助構建創科生態圈 投資逾190項目 20企擬今年上市

商業創科
更新時間：11:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:45 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波今日（25日）公佈《財政預算案2026》時提到，成立港投公司既為財政儲備爭取中長期投資回報，亦可牽引更多前沿科企及耐心資本匯聚香港，促進「政、產、學、研、投」跨界別深度合作，加速構建香港創新科技生態圈和重點策略產業鏈的發展，提升競爭力和促進經濟多元發展。

政府適時進一步注資

他指出，港投公司全面營運至今，累計投資超過190個項目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等範疇，其中10間企業已在港上市，另有超過20間正籌備今年上市。港投公司每1元的投資成功帶動超過8元的長期資本跟投，高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。

考慮到港投公司620億元的起始資金已大致分配，政府會適時注資，進一步推動創科發展和產業羣聚。

