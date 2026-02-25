Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國戰爭部下最後通牒 威脅終止Anthropic軍方合同 另Anthropic放寬核心安全政策

商業創科
更新時間：11:36 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:36 2026-02-25 HKT

據報美國戰爭部要求Anthropic在周五前遵守五角大樓關於使用其人工智能(AI)模型的要求，否則該公司的合同將被取消。另外，Anthropic將放寬其核心安全政策，以保持競爭力。

促與軍方合作表現更大靈活性

《華爾街日報》引述知情人士報道，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）周二在五角大樓舉行的一場會議上，向Anthropic發出最後通牒，該會議以僵局告終。赫格塞思說，如果Anthropic在與軍方合作方面不表現出更大的靈活性，他還可以將該公司列為供應鏈風險企業——此舉通常只針對與外國對手有關聯的海外公司，或者援引《國防生產法》(Defense Production Act)，以基本上迫使該公司與五角大樓更緊密地合作。

軍方合作企業或不得使用Claude

報道引述專家意見指，以上兩種做法近乎史無前例，因為將一家公司指定為供應鏈風險企業意味著，與五角大樓合作的企業將必須證明，他們在與軍方合作的任何工作中都不使用Anthropic的Claude模型，這可能會影響到一大批公司，包括科技行業的許多公司。《國防生產法》通常用於在國家緊急狀態期間控制能源和醫療健康等關鍵行業。

Anthropic不允許其模型被用於大規模國內監控或自主武器。赫格塞斯正極力敦促Anthropic允許軍方在所有合法應用場景中使用其AI模型，而Anthropic一直抵制此舉。

放寬核心安全政策以保持競爭力

另一方面，Anthropic為了保持相對於其他AI實驗室的競爭力，將放寬其核心安全政策。Anthropic先前的做法是，如果其模型可被歸類為危險，就會暫停開發工作，但該公司現在表示，如果競爭對手發布了可相媲美或更優越的模型，它將停止這種做法。

該公司表示，此次安全政策的改變是基於AI的發展速度和美國聯邦AI法規的缺乏而作出的一項更新。

Anthropic正面臨來自OpenAI、xAI及Google等對手的激烈競爭。公司發言人表示，今次改變旨在幫助該公司在不均衡的政策背景下與幾家競爭對手競爭，這種背景把對安全保障措施做出自行判斷的責任推給了企業，又表示這項安全承諾與同五角大樓的談判無關。

展現與軟件公司合作訊號 相關股回穩

另外，Anthropic為其Claude Cowork代理推出全新AI工具，可實現人力資源、投資銀行和設計等領域工作的自動化。這些工具與金融數據提供商FactSet Research Systems合作開發。據報Anthropic在最新簡報會上傳遞「合作而不是取代」的訊號，令美股軟件板塊回穩。Vital Knowledge的Adam Crisafulli在報告中指，Anthropic對合作的重視緩解了市場的擔憂，因為它強調了Claude如何整合進而非取代現有系統。「Anthropic傳遞的『我們是來幫忙而不是傷人』的訊息幫助激發了軟件板塊相當健康的反彈」。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展
政情
59分鐘前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
19小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
21小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
18小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
23小時前