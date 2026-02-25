Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AMD與Meta簽5年AI晶片訂單 股價升近9% Meta可買最多1.6億股AMD

更新時間：10:54 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:54 2026-02-25 HKT

Meta和AMD在周二（24日）美股盤前宣佈擴大合作，Meta將在未來五年內購買AMD最新晶片，最高達6吉瓦的算力，用於Meta的AI數據中心。同時，Meta可分階段購買最多1.6億股AMD股票。據《華爾街日報》報道指，這筆交易價值超過1,000億美元。

兩間公司周二宣布的這筆交易，對正努力挑戰英偉達、打入AI的GPU市場上的AMD而言是一大收獲。受消息刺激，AMD股價收報213.84美元，升8.77%；Meta則升0.32%，報639.3美元。

未來5年買高達6吉瓦晶片

報道指，Meta將在未來五年內購買AMD最新晶片（即MI450系列），為算力最高達6吉瓦的數據中心提供動力。每吉瓦算力意味著為AMD帶來數百億美元的收入。Meta預計將從今年較後時間開始部署第一個吉瓦。

作為該安排的一部分，AMD已同意給予Meta認股權證，只要滿足特定「里程碑」，Meta可以以每股0.01美元的價格購買最高1.6億股AMD股票，約佔該公司股份的10%。

報道指認股權證授予的條件是AMD股價上升，只有當AMD的股價達到600美元時，Meta才能獲得最後一批股票。

AI行業再添「循環融資」

由於AI晶片大買家的數量有限，英偉達和AMD一直在使用新穎的融資機制，將關鍵客戶鎖定在長期使用其技術的協議中。AMD與OpenAI在去年10月達成了一項交易，其條款與同Meta的合作幾乎相同。這兩宗交易都被批評為AI行業「循環融資」，即A公司向B公司付款，B公司則向A公司購買產品或服務。

AMD行政總裁蘇姿丰在周二公告前向記者表示，這宗交易旨在對抗像英偉達這樣的競爭對手。隨著Meta這類大客戶增加對AI基礎設施的支出，AMD正尋求將他們鎖定在盡可能長時間使用其晶片的協議中。蘇姿丰坦言：「Meta有很多選擇，我想確保當他們考慮下一步需要甚麼時，我們總能在談判桌上佔有明確的一席之地。」

Meta行政總裁朱克柏格(Mark Zuckerberg)則在聲明表示，這是Meta實現計算多元化的重要一步，「我預計AMD在未來許多年裡都將是一個重要的合作夥伴。」
 

