數碼通中期多賺8% 股息維持14.5仙 AI助經營成本降6%

數碼通（315）公布截至去年12月底止中期業績，期內收入35.61億元，按年增長2%，主要原因是手機及配件銷售收入增加；純利2.78億元，按年增8.4%；派中期息14.5仙，按年不變。行政總裁劉若虹表示，集團AI佈局已見成果，帶動經營成本下降6%，未來12至18個月將持續體現在營運效率及客戶體驗上。

客戶基礎穩固 ARPU維持224元

期內流動服務月費計劃客戶人數按年增長2%，客戶流失率維持於0.7%的低水平，流動服務月費計劃ARPU為224元，按年穩定。集團未有公布實際客戶數字。

多個核心業務板塊表現有提升。5G家居寬頻受惠於WiFi 7快速滲透，收入按年增長12%，EBIT大幅上升36%。消費者漫遊收入按年升7%，截至去年12月漫遊客戶滲透率達70%。

對於中移動入主香港寬頻後流動通訊市場競爭升溫，行政總裁劉若虹表示，單靠低價並非長遠策略，集團多年來以優質網絡及客戶體驗維持穩定盈利，並透過推出市場首創的獨家服務擺脫價格競爭。

AI連接服務領先 AI佈局已帶動經營成本下降

劉若虹表示，集團推出的本港首個AI連接服務，讓客戶簡單安全地接入全球AI平台，解決以往接入複雜及安全隱憂。未來將持續優化連接體驗，並基於網絡優勢探索與更多平台合作，覆蓋個人、家庭及企業用戶，打造AI為核心服務優勢。

她指出，集團AI佈局已開展多年，過去大半年陸續見成果。透過AI結合平台簡化及流程自動化，並推動員工應用AI工具，已直接帶動經營成本下降6%，有關效益將持續反映在財務表現上。

大灣區方面，劉若虹表示，隨著區內跨境流動性提高，集團將持續豐富大灣區數據月費計劃，優化一卡兩號及虛擬號碼等服務，提升內地漫遊的無縫體驗。另外，新來港人士市場同樣是集團看重的增長機遇。

5G投資高峰期已過 資本開支料雙位數下跌

資本開支方面，科技總監鄒金根表示，5G網絡建設高峰期已過，未來資本開支更具針對性，集中提升人口密集區域容量及配合北部都會區等重點基建項目。他稱，本財政年度資本開支按年錄雙位數跌幅，未來數年投資成本將持續優化下降。

手持23億現金 審慎投放網絡及增長業務

劉若虹補充，目前公司手持23億港元現金，現金流健康，對現金使用會極度審慎。首要優先級永遠是網絡投資，包括持續優化地鐵覆盖及佈局北部都會區等重點區域。除核心網絡外，集團會選擇性投資AI平台建設，確保回報，同時持續投入5G家居寬頻等高潛力增長板塊。