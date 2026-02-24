港交所前職員疑內幕交易帶錢離港 證監會起訴3人 凍結全球430萬資產

港交所（388）前上市科助理副總裁陳政華和其姻親林祖文及周志光涉嫌就至少7間上市公司股份進行內幕交易，香港證監會於香港、英格蘭及威爾斯，取得全球性臨時強制令，以凍結430萬元資產。

將在英格蘭及威爾斯展開首宗同類法律程序

證監會表示，由於該三名嫌疑犯已離開香港並將其資產轉移至香港境外，證監會亦於英格蘭及威爾斯展開首宗同類的法律程序，並取得英格蘭及威爾斯高等法院商業及財產法庭發出的臨時強制令（英國命令），以凍結陳及周於英格蘭及威爾斯的資產。證監會取得的英國命令將確保仍有資產可用於履行法庭日後批予的任何濟助。

凍結共430萬元資產

香港命令及英國命令禁止該三名嫌疑犯處置或減少其於香港及海外地方（包括英格蘭及威爾斯）的資產價值，其中陳及林以合共約371萬的價值為限，周則以60.5萬元的價值為限。

利用職務之便涉內幕交易

證監會指，於2020年6月3日至2025年3月5日期間，陳在任職香港交易所上市科助理副總裁時，曾於多家香港上市公司對外公布其機密及股價敏感資料之前，取得該等公司的相關資料。證監會指，持續進行的調查涉及24家上市公司，而是次申請所涉的7隻股份分別為金茂酒店（除牌前6139）、SOHO中國（410）、首創置業（除牌前2868）、利福國際（除牌前1212）、結好金融（除牌前1469）、平安好醫生（1833）及新奧能源（2688）。

另外，在2026年2月27日就香港命令及在2026年3月6日就英國命令進行下一次經編排的聆訊之前，該等命令將維持有效。

證監會：堅定不移追究失當行為

證監會指，有關的法律行動彰顯證監會即使在市場違規者身處香港境外的情況下，仍堅定不移地就他們所犯的失當行為追究責任的決心，將繼續運用獲賦予的各項法律權力，以保障市場參與者及維護香港證券市場的廉潔穩健。

港交所：在調查期間提供全面協助和配合

港交所表示，目前不便就正在進行的調查發表更多評論，但秉持最嚴格的誠信及專業標準，高度重視此次事件。港交所續指，將續檢視内部流程，致力加強內部監控，在證監會進行調查期間提供全面協助和配合。