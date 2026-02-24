Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國電價急升恐惹民憤 特朗普據報要求科企承擔AI數據中心成本

商業創科
更新時間：16:34 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:34 2026-02-24 HKT

彭博引述知情人士報道，美國白宮官員正要求科技公司作出承諾，確保其AI數據中心不會推高電價，也不會給消費者帶來其他負擔。

自行承擔基礎設施成本

報道指，白宮官員的舉動包括向科技公司高層施壓，要求他們簽署不具法律約束力的協議，承諾企業在建設數據中心的基礎設施時，須自行承擔成本。

知情人士透露，特朗普政府一直在與微軟、Alphabet等公司就相關承諾進行溝通。

隨著科技公司紛紛推進人工智能(AI)項目，對算力的需求節節攀升。在美國部分地區，科技公司已遭到來自基層民眾的抵制聲浪，而且日益高漲。一些維權團體正在積極行動，反對建設高耗能數據中心，理由是這些數據中心會佔用當地基礎設施、可用水資源和電力供應。包括亞特蘭大和新奧爾良在內的多個地區，已經對新建數據中心實施限制。

生活成本為選民關切議題

在11月舉行的美國中期選舉，將決定共和黨能否繼續掌控國會，生活成本向來是選民關切的議題之一，因此上述AI數據中心問題對特朗普政府而言構成一項政治風險。因為即使特朗普反覆強調汽油價格下跌，但電力成本卻不斷攀升。工業生產、數據中心用電需求以及家庭供暖、烹飪和交通運輸電氣化程度的提高，都推高了電力成本。

特朗普在2024年競選期間曾承諾，將在上任後18個月之內實現電價減半，但實際上，消費者的電費不跌反升，且升幅明顯高於整體通脹率。
 

