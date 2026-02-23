南韓三大電視台據報起訴OpenAI 斥未經許可使用新聞內容
發佈時間：17:40 2026-02-23 HKT
據韓聯社報道，南韓三大電視台KBS、MBC及SBS等周一（23日）向首爾中央地方法院起訴ChatGPT開發商OpenAI，稱其在訓練過程中未經許可使用新聞內容，要求賠償和禁止繼續使用未經授權內容，為上述三家電視台首次針對全球AI企業提起訴訟。
不能以「創新」為藉口開脫
報道又引述南韓廣播放送協會指出，ChatGPT在訓練過程中未經許可使用三大電視台的新聞內容，希望通過此次訴訟追究其侵犯知識產權的法律責任。
該協會進一步指出，全球大型科技企業憑藉龐大的資本和技術優勢，擅自利用他國媒體數十年來積累的知識財產，並將其歸入本國商業利益的行為，不能以「創新」為藉口為其行為開脫。報道提到，這次訴訟也是涉及南韓數據主權的問題。
