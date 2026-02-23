本港三大發鈔行料增派息｜曾淵滄

馬年到了，許多人都希望馬年能「馬上發達」。很可惜，馬年香港股市第一個交易日，恒指卻紅盤低開低走低收，想「馬上發達」的股民有些失望。幸好，問題不大，股價上漲的股也不少，不少科技新股，半新股依然熱炒，但是炒風兇狠，應該小心，希望參與炒作的小股民不會成為莊家的點心。

《財政預算案》有機會派糖

過了農曆新年，便是特區政府公布《財政預算案》的日子，也是上市公司開始宣布業績的時候。今年的《財政預算案》相信會有好消息，去年的預算赤字應該不會出現，取而代之的是財政盈餘，如何處理去年預想不到的盈餘？那當然是派糖。

為了刺激消費，可以學習新加坡政府派鄰里消費券，消費券不是紙印的固本，而是附在手機的Apps，不能轉讓，以手機消費，收到「錢」的商戶與小販則馬上直接從政府那裏取得現金，不收手續費，而且只限用於超市、小商戶、小販，售賣高檔商品的商戶一律不接受。

財政司司長陳茂波近日也暗示會增發政府債券，金管局也宣布很快會發出香港穩定幣的發行商牌照，時間配合非常好，估計香港穩定幣的抵押品應該是香港特區政府發行的港元債券，情況正如美國的穩定幣以美國政府發行的國債為抵押品一樣。因此，特區政府增發的債券就會由穩定幣的發行商買下，當成發行穩定幣的抵押品。

恒生大量現金可讓滙控派息

本港三大發鈔銀行過去一年股價升了不少，其業績會是市場的焦點，應該看好，相信業績會好過預期，滙控（005）更可能會有增加派息的好消息，估計連同前三季度的股息，滙控每股全年股息應該接近1美元，這樣才能配合目前高達134元的股價，否則，股息率就偏低了，會影響股價。滙控私有化了恒生，恒生手上的大量現金可以讓滙控用來派息。

中銀香港（2388）則一向都派高息，過去一年股價升了接近1倍，目前股息率仍然高達5.23%，算是高息股，相信今年中銀香港在公布業績時，派發的股息一定會比去年第四季度的1.419元多，目的也是為了配合股價翻倍的好現象，香港特區由亂而治、由治而興，香港的中資股增加派息也是有助於推動香港由治而興的行為。

渣打則是目前唯一股息率偏低的發鈔銀行，不過，既然過去一年股價飛升，說明利潤也應該飛升，因此也應該會大幅增加派息。

三大保險股盈利也一定翻倍

除了三大發鈔銀行，三間主要的保險股中，友邦（1299）與平安（2318）的股價在過去一年接近翻倍而國壽（2628）則翻了兩倍。很明顯的，這三間保險公司的盈利也一定翻倍，翻兩倍。盈利急增，股息不能不配合。

因此，未來一段日子，我們會看到好多去年股價急升的股份在宣布全年業績時大幅增發股息。對一眾股民而言，馬年「馬上發達」的最佳途徑就是收取更多的股息。

曾淵滄

