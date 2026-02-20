Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐據報裁減美國債務資本市場團隊10%人手 至少6名紐約員工周四被裁

商業創科
更新時間：14:38 2026-02-20 HKT
發佈時間：14:38 2026-02-20 HKT

彭博引述知情人士報道，滙豐（005）裁減其美國債務資本市場團隊的10%人手，為該行在去年10月宣布業務重組後持續削減成本的其中一環。

滙豐最新報134.3元，升0.07%。

報道指，至少有6名紐約員工於周四（19日）被解僱。其中一位知情人士透露，這些員工包括一名董事總經理、兩名董事、兩名投行經理（associates）以及一名分析師。

滙豐去年推出了一項削減成本計劃，行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）致力於精簡管理層並削減8%的員工成本，目標是節省18億美元。自他2024年上任以來，已將滙豐的商業銀行與投資銀行合併，並將英國和香港的業務設為獨立單位。同時，滙豐也縮減了在英國、歐洲和美國的併購及股票資本市場業務，將重心轉向亞洲和中東。

發言人：致力於留住人才

報道引述滙豐發言人表示，拒絕對個別人員變動置評，但表示該行致力於留住人才，並對其債務資本市場業務感到自豪。

據彭博整理的數據，過去三年滙豐一直位列美國公司債務銷售承銷商前十名。

滙豐將於下周三（25日）公布季績。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
21小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
5小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
18小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
20小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
23小時前
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
6小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
15小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前