滙豐據報裁減美國債務資本市場團隊10%人手 至少6名紐約員工周四被裁

彭博引述知情人士報道，滙豐（005）裁減其美國債務資本市場團隊的10%人手，為該行在去年10月宣布業務重組後持續削減成本的其中一環。

滙豐最新報134.3元，升0.07%。

報道指，至少有6名紐約員工於周四（19日）被解僱。其中一位知情人士透露，這些員工包括一名董事總經理、兩名董事、兩名投行經理（associates）以及一名分析師。

滙豐去年推出了一項削減成本計劃，行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）致力於精簡管理層並削減8%的員工成本，目標是節省18億美元。自他2024年上任以來，已將滙豐的商業銀行與投資銀行合併，並將英國和香港的業務設為獨立單位。同時，滙豐也縮減了在英國、歐洲和美國的併購及股票資本市場業務，將重心轉向亞洲和中東。

發言人：致力於留住人才

報道引述滙豐發言人表示，拒絕對個別人員變動置評，但表示該行致力於留住人才，並對其債務資本市場業務感到自豪。

據彭博整理的數據，過去三年滙豐一直位列美國公司債務銷售承銷商前十名。

滙豐將於下周三（25日）公布季績。

