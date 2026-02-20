Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI巨頭競爭愈演愈烈 OpenAI及Anthropic掌舵人印度峰會拒牽手

商業創科
更新時間：11:47 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:47 2026-02-20 HKT

在印度新德里舉行的人工智能高峰會上，由印度總理莫迪安排的合影環節中，包括他在內的14位商界和政界領袖站成一排，彼此牽手高舉過頭，OpenAI行政總裁Sam Altman則與Anthropic行政總裁Dario Amodei並肩站立卻拒絕牽手，他們把手臂交叉舉在空中，刻意避免目光接觸。這一畫面在社交平台上迅速散播。Altman其後指，沒有牽手「並非故意」的，只是拍攝過程中混亂的結果。

分別執掌全球估值最高的兩家未上市AI公司

Amodei曾於OpenAI工作，但後來因認為OpenAI變得過於商業化，於2020年離職，並於翌年與數個前OpenAI同事年聯合創辦了Anthropic。

如今，兩人分別執掌全球估值最高的兩家未上市AI公司，OpenAI估值約為5000億美元，Anthropic估值約為3800億美元，且兩者競爭愈演愈烈。Anthropic接連推出Claude Code工具套件，在市場採用度上領先於OpenAI的Codex等。隨後，OpenAI又挖角了開源AI工具OpenClaw的開發者。

Amodei的公司還曾通過「超級碗」廣告，向OpenAI發起挑戰。該廣告強調，在AI聊天機器人互動中插入廣告會顯得格格不入，並承諾Claude永遠不會投放廣告。Altman則在X上回應稱，由廣告支持的服務將使AI惠及更多人，並指Anthropic「為什麽要做出如此明顯不誠實的事情」。

Anthropic發布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻覺和奉承傾向較低

 

