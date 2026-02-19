黃仁勳稱將發佈「令世界驚訝」新晶片 「所有技術都已經逼近極限」

據報英偉達行政總裁黃仁勳在接受《韓國經濟日報》訪問時表示，在3月16日在聖何塞舉行的GTC 2026（英偉達全球技術大會2026）上，揭曉一款「令世界驚訝」的晶片。

黃仁勳表示，該公司準備了幾款世界前所未見的新晶片，「所有技術都已經逼近極限，所以一切都充滿挑戰。」但他強調：「有了這樣一支團隊（由英偉達和SK海力士的記憶體工程師組成），沒有甚麼是不可能的。」

或為Rubin架構新產品

黃仁勳未透露新晶片的型號，有科技媒體推測，可能是基於Rubin架構的成熟產品。Rubin架構最早於2024年台北國際電腦展（Computex）上預熱，並於2025年GTC大會發布。

而另一個可能，是提前展示下一代Feynman架構的原型。該架構計劃於2028年接棒 Rubin，Feynman架構預計將採用 A16（1.6nm）工藝，並引入矽光子技術，利用光而非電進行數據傳輸，從而突破「摩爾定律」的物理限制。

