內地新春首日票房近10年低 《飛馳人生3》佔榜首 平均票價較去年下調

據內媒《財聯社》引述貓眼專業版數據指出，今年新春檔期上映首日（17日）票房錄12.72億元（人民幣，下同），為近十年來最低，僅高於2017年的8.06億，並遠低於去年同期的18.05億。雖然後續整體票房如何仍有待觀望，但因2025年新春檔期電影票房創下95.14億元中國影史紀錄，業界普遍預計今年整體票房將有所回落。

《飛馳人生3》票房暫逾9.8億居首

截至今日（18日）16時00分，根據燈塔專業版數據顯示，2026新春檔期總（2月15日至23日）票房達19.6億，其中《飛馳人生3》票房逾9.8億居首，《驚蟄無聲》票房近3.5億，暫居第二位。

報道提到，今年有4部新春檔假電影已在豆瓣開分，其中由韓寒執導的賽車題材電影《飛馳人生3》獲得7.6分；吳京、謝霆鋒、李連杰、於適及陳麗君等主演的武俠電影《鏢人：風起大漠》獲7.5分；王鶴棣、宋茜主演的科幻片《星河入夢》獲7分；張藝謀導演的國家安全題材電影《驚蟄無聲》則獲評6.3分。

部份場次票價低至19.9元

票價方面，淘票票等平台數據顯示整體價格不一，其中《飛馳人生3》部份場次低至19.9元，但也有影院的IMAX版票價逾百元。燈塔專業版數據亦顯示，今年新春檔期電影平均票價49.8元，較去年同期51.3元有明顯下調。此外，廣東、江蘇等多個地區都推出了新春觀影補貼措施，還有影城推出雙人聯票、觀影優惠券等活動，以吸引更多人群走進電影院。

專家：優質影片或隨口碑爆發

報道引述產業時評人張書樂指出，首日票房表現一般，後續影片需要口碑發酵來刺激，「初一微博熱搜上關於領跑影片的評價分化就是一個不錯的話題元素，優質影片後續幾天隨着口碑裂變有可能爆發」。

大麥及貓眼等有份出品《飛馳人生3》

另有業內人士表示，與去年相比，今年新春檔期電影質量相對平均，沒有「大爆款」，其中由大麥娛樂（1060）、貓眼娛樂（1896）、博納影業（001330.SZ）、中國電影（600977.SH）、萬達電影（002739.SZ）及橫店影視（603103.SH）等多家上市公司出品的IP續作《飛馳人生3》，憑藉前兩部的積累，自預售階段就強勢領跑，並有望延續頭部效應。

從排片來看，《飛馳人生3》排片量也遙遙領先，佔比約36.8%，排名第二的《驚蟄無聲》排片佔比21.3%，而《熊貓計劃之部落奇遇記》及《星河入夢》排片佔比均不足10%。

