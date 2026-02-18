Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla首輛Cybercab正式下線 沒有方向盤和踏板

商業創科
更新時間：15:16 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:16 2026-02-18 HKT

美國電動車生產商Tesla今日（18日）宣佈，第一輛無人駕駛車Tesla Cybercab在美國德州奧斯汀超級工廠正式下線。集團行政總裁馬斯克亦發文稱，「祝賀Tesla團隊成功製造出第一輛量產型Cybercab」。

料今年4月量產

事實上，馬斯克上月曾在社交媒體上證實，Cybercab將於今年4月量產，原型車亦已在美國阿拉斯加展開冬季測試。據了解，Cybercab是Tesla推出的全自動駕駛（FSD）無人駕駛出租車，沒有方向盤和踏板，完全依賴軟件運行，不配備任何人工駕駛控制裝置。

然而，Cybercab要合法上路仍需跨越重大監管障礙，主因聯邦車輛安全標準是基於人工控制系統制定，而Tesla需要獲得監管機關的特殊豁免才能滿足要求，因此何時能獲得完全路權尚未明確。目前Tesla的自動駕駛計程車項目則主要使用2025款Model Y車型，大部份行程仍依賴人類安全監督員。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
6小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
6小時前
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
5小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
20小時前
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前