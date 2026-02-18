Tesla首輛Cybercab正式下線 沒有方向盤和踏板

美國電動車生產商Tesla今日（18日）宣佈，第一輛無人駕駛車Tesla Cybercab在美國德州奧斯汀超級工廠正式下線。集團行政總裁馬斯克亦發文稱，「祝賀Tesla團隊成功製造出第一輛量產型Cybercab」。

料今年4月量產

事實上，馬斯克上月曾在社交媒體上證實，Cybercab將於今年4月量產，原型車亦已在美國阿拉斯加展開冬季測試。據了解，Cybercab是Tesla推出的全自動駕駛（FSD）無人駕駛出租車，沒有方向盤和踏板，完全依賴軟件運行，不配備任何人工駕駛控制裝置。

然而，Cybercab要合法上路仍需跨越重大監管障礙，主因聯邦車輛安全標準是基於人工控制系統制定，而Tesla需要獲得監管機關的特殊豁免才能滿足要求，因此何時能獲得完全路權尚未明確。目前Tesla的自動駕駛計程車項目則主要使用2025款Model Y車型，大部份行程仍依賴人類安全監督員。