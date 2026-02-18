Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta擬部署「數百萬夥」Nvidia晶片 進一步加強合作關係

商業創科
更新時間：11:02 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:02 2026-02-18 HKT

Meta未來幾年將部署「數百萬夥」英偉達（Nvidia）Blackwell與Rubin GPU，以及與CPU及網絡連接產品，進一步加強兩大公司的合作關係。消息公布後，Nvidia股價周二升1.2%，收報184.97美元；相反，另一競爭對手AMD股價則跌逾2%至203.08美元。

Meta貢獻Nvidia約9%收入

據彭博報道，公司貢獻了Nvidia約9%收入，並將更多地使用Nvidia的AI處理器和網路設備。此外，Meta還計畫首次將Nvidia的Grace中央處理器（CPU）作為獨立計算機的核心。此次部署將包括基於Nvidia目前Blackwell系列和即將推出的Vera Rubin 設計架構的AI加速器產品。

Meta行政總裁朱克伯格在聲明中表示，「很高興能夠擴大與Nvidia的合作，利用其Vera Rubin平台構建領先的集群，為全世界每個人提供個人超級智能」。

報道指出，有關協議重申了Meta對Nvidia的忠誠，Nvidia的系統亦仍然被視為AI基礎設施的黃金標準，為其創造數千億美元收入。不過，競爭對手如今也開始提供替代方案，而Meta亦正努力建立自己的內部組件。

報道又引述IDC估計指出，Nvidia的AI加速器晶片平均每顆售價16,061美元，意味100萬顆晶片將耗資超過160億美元，而且這還不包括更新版本的更高價格，以及Meta正在採購的其他設備。

相關文章：Meta智能眼鏡傳增人臉辨識 涉隱私風險 「美政治動盪或是好時機」

