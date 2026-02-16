高市早苗大勝會給日本帶來甚麽｜陳寧迪  

2月8日，日本眾議院選舉結果公布，自民黨單獨獲得465個席位中的316席，超過了憲法修訂所需的2/3的席位，這在日本歷史上還是首次。這意味著高市早苗未來的執政有了堅實的政治基礎，可以穩步推行自身政策，這將會給日本乃至世界，帶來甚麽呢？

高市早苗的競選承諾

從媒體報道和自民黨自身宣傳來看，高市早苗的競選承諾主要包括：

推行有責任的積極財政，實行大規模財政支出刺激經濟；

減輕物價上漲對居民生活的壓力，重點政策為在兩年內把食品消費稅從10%降到0%；

提高軍事開支，推動日本再軍事化；

謀求推動修憲，將日本自衛隊寫入憲法第九條。

在2月9日勝選後的記者會上，高市早苗表示將繼續推行以上政策，並表示軍事開支提高到2%在2025年已經提前完成；積極預算案爭取在2026年4月完成。

經濟方面：日本已擺脫通縮

在經濟政策上，高市早苗繼承了安倍晉三的「安倍經濟學」，通過大規模財政支出刺激經濟。大選前，高市早苗公布了總規模達21.3萬億日元的經濟刺激計劃，將半導體、AI、國防等領域視為經濟轉型新引擎。

2月5日，高市早苗與台積電會面，討論了在日本熊本引入3納米工藝的計劃，與Rapidus2納米國產芯片一同，成為日本半導體產業的復興原點。

軍工產業也將引來重大利好。2026年4月日本將放寬裝備品出口規定，容許殺傷性武器出口。這將利好日本軍工及相關製造企業。

2022年以來，日本通脹率擺脫長期低迷，開始回到2-3%的正常區間，反映了旺盛的社會需求。名義工資率創下記錄，連續兩年保持2%以上增幅。日本經濟開始擺脫過去的長期物價低迷和需求停滯，重新迎來擴張時期。高市政府推動大規模財政刺激，在17個關鍵領域展開投資，日本經濟有望實現真正復蘇。日經指數在大選次日上漲超過5%，突破57000大關。市場對高市早苗當選情緒高漲，日本徹底走出失落的三十年。

政治方面：修訂和平憲法箭在弦上

高市早苗在大選後召開記者會時表明，將挑戰修改憲法。憲法修改案的焦點在於第九條。二戰後，日本基於和平憲法的框架，被剝奪了設立軍隊、宣戰和保有戰爭武力的權力。因此，修改日本憲法第九條是日本右翼政治勢力長期的目標。高市早苗上台後，多次談論推動修改憲法第九條，提出要將自衛隊在憲法中寫明。目的是解決自衛隊長期起來的「違憲嫌疑」，同時為將來進一步擴大自衛隊權限，為日本自衛隊在海外活動、集體自衛權行使方面做準備。

右翼勢力在日本崛起，勢必會給未來亞洲乃至世界的局勢帶來風險。若高市早苗真的如願成功修憲，中、韓等國一定會展開反制，可能在經濟方面的制裁手段會繼續升級。

但我認為不必過分誇大風險。雖然自民黨取得史無前例的大勝。但多個民調顯示，日本選民在投票時，最關心的議題是物價和消費稅等民生議題，而吵得轟轟烈烈的外國人政策乃至外交政策，關注度沒有那麽大。高市早苗在中日、中台關系上表現得激進很可能只是為了競選做出的策略性行為。

高市早苗若要徹底右傾，仍要面對日本政界民間的反戰情緒。從這次的選票看，自民黨執政聯盟在單一選舉區中得票率為55.72%，遠沒有超過2/3；在比例選區中也只有45.35%，自民黨在眾議院席位上的領先更多的是選舉制度造成的，不能全部歸因為日本民意的變化。根據日本憲法，啟動修憲程序需要在參眾兩院都得到2/3以上的支持，然後再通過全民公投。目前自民黨與維新黨執政聯盟在參議院共有120席位，沒能達到2/3門檻所要求的165席。如果加上中右翼的國民民主黨、參政黨和保守黨，共有162席。若要通過修憲，還需爭取其他黨派或無黨籍議員支持。在執政基礎已經穩固的前提下，高市早苗或許沒有必要冒險去挑戰日本社會共識。因此我判斷她會推動修憲，但是能否在參議院和全民公投中獲得通過是未知數。

強勁復蘇 投資日本正當時

自民黨在國會獲得壓倒性優勢，可以僅憑執政聯盟內部力量順利推動各項法案和預算，對於股市來說是重大利好。日本股市非常快地消化了這個消息。日經指數在2月9日開盤上漲了接近5個點，收盤時日經指數來到56375點，創下歷史新高。

匯率方面，市場擔心日本的財政擴張會導致債券承壓，拋售日債會讓日圓進一步下跌。我認為不必過於擔心。現在日圓處於加息周期，美日10年期利差從25年年初的3.5%下降到1.9%，套利交易的基礎正在削弱，資金正在從海外回流到日本。雖然日債承壓可能帶來貶值壓力，但長期來看，套利交易逆轉，日圓貶值壓力會得到緩解。大選結果公布後，日圓在短期內從157美元左右升值到153。

更重要的是，新一輪財政刺激以高科技和軍事產業為主，市場需求極大，會帶來更高的乘數效應。歷史給了高市早苗這個機遇，我認為她會給日本帶來一場強勁的經濟復蘇，日圓也會進入升值區間。

陳寧迪

德林控股集團董事局主席