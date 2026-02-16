阿里據報除夕夜開源千問Qwen3 料實現國產模型里程碑

據內媒引述消息報道，阿里巴巴（9988）今晚年廿九除夕夜將開源新一代千問大模型Qwen3.5。報道又指，該模型實現了模型架構的全面創新，有望實現國產模型新的里程碑。阿里去年在除夕夜亦發佈了Qwen2.5-Max。

美媒《The Information》早前亦曾披露，阿里旗下千問新一代基座模型Qwen3.5將於春節期間開源。此外，有證據顯示Qwen3.5發布在即，全球最大AI開源社區HuggingFace的開源項目頁面中，本月初出現Qwen3.5併入Transformers的新Pull Request（提交代碼合併申請）。