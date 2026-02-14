SpaceX據報考慮雙重股權結構 強化馬斯克控制權

據彭博引述知情人士報道，全球首富馬斯克旗下SpaceX，正考慮在今年籌劃進行的首次公開招股（IPO）中採用雙重股權結構。雙重股權結構將為部分股東提供擁有額外投票權的股票，讓其得以主導公司決策。這將讓馬斯克這樣的內部人士即使持有少數股權，也能維持對公司的控制權。

知情人士稱，SpaceX亦在增加董事會成員，以協助推進IPO，推動馬斯克在核心火箭和衛星業務之外拓展太空業務。

SpaceX擬於今年較後時間進行IPO，規模或高達500億美元，以便為太空人工智能(AI)數據中心和月球工廠提供資金。SpaceX近期已收購馬斯克旗下的xAI，核心業務擴展至AI。

雙重股權結構在Meta Platforms以及Google母公司Alphabet等美國科技公司中較為常見。這一結構通常被視為有助於創始人聚焦長期願景。這種結構通常賦予創始人和內部人士所持股份每股10票甚至20票的投票權，而普通股通常只有1票。批評人士認為這削弱了對這類人的問責。

若採用賦予馬斯克超級投票權股份的雙重結構，他將建立起一道防線，以防維權股東在違背其意願的情況下推動公司變革。

