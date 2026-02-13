經濟嚴峻成併購機遇 利華：正物色南美洲北非等地企業

服裝貿易商利華控股（1346）主席司徒志仁表示，經濟環境預計仍然較險峻，但反而增加收購服裝公司的機遇，正物色南美洲、北非等地企業。他又指，去年受兩大客戶拖欠貨款而主動減少訂單，導致收入下跌的影響已減退，預期今年可重拾增長。

環境具挑戰 議價能力較高

司徒志仁表示，該公司一向以審慎財政紀律為方針，留意很多潛在收購對象，今年經濟環境較具挑戰，將有較高議價能力，「如果美國AI泡沫爆破、消費者信心低迷，會有更多機會。」他指出，現時集中物色亞洲以外的收購對象，例如土耳其、葡萄牙、秘魯等地方。

利華控股去年全年收入2億美元，按年減少10.2%，主要由於兩大客戶持續延遲付款，該公司停止接受其新訂單所致。純利1587萬美元，跌7.4%，但利潤率升至7.9%的歷來新高。

今年整體收入料重拾增長

司徒志仁稱，該公司擁有逾170個客戶，最大單一客戶僅佔收入比重約一成，同時亦有投保，能分散拖欠貨款風險，而撇除兩大問題客戶的影響，其他客戶的訂單銷售額一般有約5%增長。他續指，近期公司收購了一家澳洲運動服供應商，預計今年整體收入將重拾增長。

另一邊廂，利華控股去年正式推出數碼市場平台，在平台上配對客戶與廠房的訂單，司徒志仁形容，此舉在服裝供應鏈中較創新，「等同（叫車）市場仲未有的士，只有白牌車，我哋已經做Uber」，該業務大大提升接單處理效率。利華控股行政總裁Tan William補充，目前已有35家廠房加入平台，部分是新夥伴，期望隨著更多廠房加入，能發揮規模效應。

