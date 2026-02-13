據報本港擬擴大IPO保密申請範圍 鞏固香港作為全球領先上市地點

彭博引述知情人士報道，香港正在考慮一項計劃，允許更廣泛類型的公司進行保密的首次公開招股(IPO)申請，以鞏固香港作為全球領先上市地點。

報道引述知情人士指，該提案將把私人申請的特權從科技和生物技術公司擴展到傳統行業，這一變更預計將成為港交所（388）最快2月底發佈的諮詢文件一部分。知情人士補充指，在農歷新年假期期間及財政預算案前，文件的內容和時間安排可能仍會發生變化。

目前，只有市值至少100億港元且有良好業績記錄的海外上市公司，以及生物技術或先進技術公司能夠保密申請。現有框架旨在保護研發密集型公司，免受過早披露帶來的「加劇和不成比例的風險」。對其他發行人的標準要求則是在上市前幾個月發布詳細的業務概覽、審計賬目和股權結構，或阻礙了一些擔憂上市時機不確定性的公司。

證監會回應彭博指，將繼續與港交所密切合作，探索進一步提升香港上市市場競爭力的舉措，以確保香港仍然是高質量公司的首選上市地點。