Anthropic完成300億美元融資交易 估值升至3800億美元

商業創科
更新時間：12:38 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:38 2026-02-13 HKT

人工智能創初公司Anthropic已完成一筆300億美元的融資交易，令估值達到3800億美元。新加坡政府投資公司和Coatue Management領投本輪融資。D.E. Shaw & Co.、Dragoneer Investment Group、Peter Thiel的Founders Fund、Iconiq和MGX共同領投，其他參與方包括Sequoia Capital、Lightspeed Venture Partners等知名投資方以及英偉達和微軟等科技巨頭。

彭博報道指，本輪融資使Anthropic的估值較此前差不多翻倍，成為全球高估值的未上市公司之一。這家初創公司數月前剛完成130億美元融資，同一時間，OpenAI尋求募集多達1000億美元，一系列的活動突顯投資者爭相押注領先AI公司。

Anthropic又確認，計劃允許員工按本輪融資相同估值出售公司股份。

年化收入規模升至140億美元

Anthropic成立於2021年，定位於專注安全和負責任的技術開發。公司將重點放在利潤豐厚的企業銷售領域，包括軟件工程、金融和醫療行業等。公司年化收入規模近月大幅躍升，去年突破90億美元，公司周四表示該指標已升至140億美元。

微軟和英偉達此前曾表示，他們將向Anthropic合計投資多達150億美元；Anthropic表示已將其中「一部分」資金投入本輪融資。微軟也是OpenAI最大的支持者之一，而英偉達預計將在OpenAI即將進行的融資中投資200億美元。
 

