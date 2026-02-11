麥肯錫指七成白領使用AI 管理層應用率低 推動政策有落差

麥肯錫發布最新調查指，七成會使用AI工具的白領當中，超過90%每日都會應用Al，其中88%表示AI有助提升其工作效率，而僅有14%的企業高層經常使用AI，較其他職級員工低4至5倍。麥肯錫公司全球合伙人及香港分公司總經理石煒麟指出，企業高層因無需親自處理此類基礎工作，加之其認為優秀員工完成工作的質量仍高於AI，因此自身AI應用率偏低。

AI使工作要求更高

調查指出，有73%學生傾向從事與AI相關的行業，93%正積極培養AI技能等。麥肯錫公司全球合伙人余子健表示，對于初入職場的學生而言，AI不會使機會變少，而是要求會變高，因「AI讓人人都得60分」。

石煒麟指出，未來一兩年，AI將成為企業的頭等戰略重點，企業望推動AI應用，需自身先具備靈活的應用能力。他認為，所有行業都適用並需要AI，因其擅長的文字處理、模式分析、內容生成等能力，可應用於諸多商業場景。

他續指，現時的企業於落實執行層面仍面臨兩大挑戰，一是在面對網絡安全問題時，能夠建立一個完善卻持續有效的方案；二是扭轉管理層在應用AI方面的落差，避免AI策略推進呈現真空狀態。

將AI融入整體業務策略

對此，石煒麟提出四大優先策略，首先需要將AI融入整體業務策略；其次，必須將AI 視為端對端的業務轉型，而非單純的IT 項目；第三，透過運用AI「修復基礎」創造短期價值；第四，在短期效益與大膽舉措之間需取得平衡，以重塑整體表現；最後，企業高層必須身兼策略者及實踐者的雙重角色。

是次針對4521名職場人士與學生進行調查，結果顯示AI應用方面呈強勁發展步伐，同時指出值得關注的落差。