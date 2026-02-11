Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥肯錫指七成白領使用AI 管理層應用率低 推動政策有落差

商業創科
更新時間：20:22 2026-02-11 HKT
發佈時間：20:22 2026-02-11 HKT

麥肯錫發布最新調查指，七成會使用AI工具的白領當中，超過90%每日都會應用Al，其中88%表示AI有助提升其工作效率，而僅有14%的企業高層經常使用AI，較其他職級員工低4至5倍。麥肯錫公司全球合伙人及香港分公司總經理石煒麟指出，企業高層因無需親自處理此類基礎工作，加之其認為優秀員工完成工作的質量仍高於AI，因此自身AI應用率偏低。

AI使工作要求更高

調查指出，有73%學生傾向從事與AI相關的行業，93%正積極培養AI技能等。麥肯錫公司全球合伙人余子健表示，對于初入職場的學生而言，AI不會使機會變少，而是要求會變高，因「AI讓人人都得60分」。

石煒麟指出，未來一兩年，AI將成為企業的頭等戰略重點，企業望推動AI應用，需自身先具備靈活的應用能力。他認為，所有行業都適用並需要AI，因其擅長的文字處理、模式分析、內容生成等能力，可應用於諸多商業場景。

他續指，現時的企業於落實執行層面仍面臨兩大挑戰，一是在面對網絡安全問題時，能夠建立一個完善卻持續有效的方案；二是扭轉管理層在應用AI方面的落差，避免AI策略推進呈現真空狀態。

將AI融入整體業務策略

對此，石煒麟提出四大優先策略，首先需要將AI融入整體業務策略；其次，必須將AI 視為端對端的業務轉型，而非單純的IT 項目；第三，透過運用AI「修復基礎」創造短期價值；第四，在短期效益與大膽舉措之間需取得平衡，以重塑整體表現；最後，企業高層必須身兼策略者及實踐者的雙重角色。

是次針對4521名職場人士與學生進行調查，結果顯示AI應用方面呈強勁發展步伐，同時指出值得關注的落差。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前