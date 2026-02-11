智譜獲習近平視察 股價曾飆11% 創始人唐傑：深受鼓舞 更堅定自主創新決心和使命

據內地傳媒報道，國家主席習近平周一（9日）到北京亦莊國家信創園，開啟今年首次國內考察，察看代表性科技創新成果展示。智譜（2513）創始人兼首席科學家唐傑與習近平親切交流。智譜股價繼昨日大升14.8%，今早曾升11.3%高見354元，中午收市升幅收窄至2.6%。

唐傑表示，此次作為大模型企業負責人代表與習近平總書記親切交流，「倍感榮耀，深受鼓舞，更加堅定了投身大模型技術自主創新的決心和使命感。」他表示，習近平的殷切期望讓他深刻認識到，大模型技術創新不僅是企業發展的機遇，更是國家科技自立、自強的關鍵所在。他表示將在探索AGI本質的同時，持續「反哺」社會，為推動北京打造全球人工智能第一城貢獻原創力量。

北京市科委、中關村管委會黨組書記、主任張繼紅向習近平匯報北京人工智能產業發展情況，並演示了智能體、兒科醫生大模型、裸眼3D等成果。他表示：「總書記看得很細，問得也很細，勉勵我們要瞄準世界科技前沿，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術、前沿技術上抓緊攻關。這讓我倍加振奮、深受鼓舞。」