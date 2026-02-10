暗網變「欺詐超級市場」 電郵及銀行帳戶均有售 催生更多業餘騙徒

美國分析平台和技術解決方案商LexisNexis® Risk Solutions發表最新報告《欺詐商品化：解構暗網生態》指出，暗網助長犯罪規模化，令任何具備資訊技能的人士都能輕易獲取欺詐所需的知識與工具，大大降低欺詐門檻，對個人及企業構成風險；同時，儘管監管機構不斷查封暗網上的非法市場，但新的平台仍迅速出現，以滿足地下犯罪持續不減的需求。

血流與微肌肉檢測防線仍難破

目前最新AI深偽偵測技術能分析血流變化與微肌肉運動，並已被銀行及金融機構廣泛採用，成為詐騙者難以突破的重大障礙，甚至有用戶直言「根本無法繞過」；不過，部分論壇正討論如何以各種方式嘗試繞過檢測機制，例如使用乳膠面具等試圖規避檢查的手段。

另一方面，多個市場仍販售已建立的電子郵件帳戶、可通過基本防詐檢測的裝置，以及「詐騙即用型」銀行帳戶，當中配備登入資料與預先完成的身分驗證的帳戶。

LexisNexis Risk Solutions全球欺詐及身分識別主管 Kimberly Sutherland指出，研究顯示暗網已成為欺詐超級市場，為不法分子更易取得進行各種犯罪活動所需的知識與工具，使其能申請銀行帳戶、透支與信貸，開設零售帳戶並進行交易。更令人憂心的是，許多相關服務附帶教學影片，指導新手騙徒操作步驟，逐步在全球催生出「業餘騙徒」組成的地下產業鏈。

退場騙局頻繁 犯罪活動正外移

不過，研究發現暗網絕非罪犯的「避風港」。現時「退場騙局」（exit scams）在暗網市場愈趨頻繁，即市場的管理員會突然停止所有交易，並攜走用戶資金，促使部分市場開始採取措施以彰顯其「可信度」，例如公開譴責惡意行為、封禁用戶，以及禁止銷售已被證實對買家毫法價值的商品。

報告又提到，這種不穩定性正促使犯罪活動外移，一些更易接觸、操作門檻更低的替代型市場開始在主流社交平台上出現，並販售與暗網類似的非法產品與服務。

相關文章：新春嚴防釣魚攻擊騙案 HKCERT列出8大陷阱 收電子利是也可能中招