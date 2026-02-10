ChatGPT用戶按月增長據報重回10%以上 本周擬推「升級版聊天模型」

據外媒《CNBC》引述內部消息指，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）上周向員工表示，旗下聊天機器人ChatGPT的月增長率已重回超過10%水平。與此同時，OpenAI正準備於本周推出「升級版聊天模型」。

目前ChatGPT每周用戶量超過8億，但Google與Anthropic正不斷蠶食其市場份額。去年12月，OpenAI更曾啟動「紅色警報」，全力強化ChatGPT。

編程模型Codex使用量一周增50%

OpenAI上周則推出了新版編程模型「GPT-5.3-Codex」，以及一款針對蘋果Mac用戶的獨立應用程式。根據內部消息，奧特曼指Codex的發展「令人難以置信」，直言「這是偉大的一周」，並透露Codex的使用量在過去一周增長了約50%。

報道又引述消息指，OpenAI於周一正式開始在ChatGPT內測試廣告功能。該公司上月曾表示，廣告將有清楚標示、並僅出現在聊天機器人回覆的底部，且不會影響ChatGPT的回答內容。不過，據知情人士透露，OpenAI預計長遠廣告收入佔其總收入比例將低於一半。