港股回補上升裂口 料27500見阻力｜古天后

2月10日，大致多雲，早上清涼。美股上周五報復式反彈後，噚晚缺乏新催化劑下表現反覆，道指低開67點後，一度回落至5萬點關口以下，跌幅擴大至最多278點，低見49837，其後再破頂曾升至50219，倒升103點，收市仍輕微創歷史新高美市收市，道指收市報50135，倒升20點或0.04%；標指升32點或0.47%，報6964；納指反彈207點或0.9%，報23238。

重磅股方面，亞馬遜股價曾再回落3.3%，收市跌幅收窄至0.8%，蘋果公司跌1.2%，微軟則反彈3.1%，為升幅最大道指成份股，甲骨文急彈9.6%，Nvidia升2.5%。

大摩分析員：科技股仍有上升空間

貴金屬市場有趁低吸納買盤帶動，反彈持續，現貨金價重上5,000美元，美國財長貝森特周日於霍士新聞訪問中表示，中國炒家活動係金價上周大幅波動背後原因，屬典型投機性衝高後急速回調。美國國會中期選舉來臨，貝森特認為道指上周五破頂係美國經濟向上周期嘅證據。聯儲局方面，佢相信下任主席沃什（Kevin Warsh）將令聯儲局保持獨立，但預期佢會謹慎地縮減資產負債表。

摩根士丹利策略員Michael Wilson認為，美國科技股仍有進一步上升空間，主要因為人工智能（AI）推動大型科企收入增長預期升至數十年以來高位，估值喺最近市況波動後回落，並提到軟件板塊拋售，反而係部分股份如微軟及Intuit創造吸引入市位。

美國10年期債息一度漲7.1個基點，高見4.601厘，其後輕微轉跌；30年期長債孳息升4.84個基點，至4.8994厘，其後大致持平。美滙指數一度跌0.86%，報96.79，日本眾議院選舉後，日本官員稱關注滙市走勢，日圓抽高1.08%至155.52兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣持續波動，早段一度再跌3.4%，最低見68,263美元，其後反彈倒升，重上7.1萬美元。美國掛牌嘅比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上周五亦錄得2.21億美元資金流入。

港股假期臨近 本周成交料漸減

昨日港股顯著反彈，重上二萬七關，恒指高開422點後保持升勢，一度升551點見27111半日高位，全日升467點或1.75%，報27027，成交額2,551億元，由於下周二至下周四為春節假期，預期本周開始成交將逐漸減少。雖然昨日大市反彈仍受制上周一下跌裂口，但外圍股市靠穩，美科技股持續反彈，帶動港股於夜期時段進一步反彈至27200水平，盤中更一度逼近27300，而今早黑期亦於27200水平徘徊，料今早大市再度裂口高開，延續昨日反彈之勢，並順勢回補上周一下跌裂口27100-27384。

不過，大市努回補上周一之下跌裂口之際，昨日卻遺下上升裂口26710至26879，而今日亦有機會裂口跳升，出現第二個上升裂口，預期本周港股回補上周之下跌裂口後，若未能企穩於27500水平，港股或以區間上落為主。

古天后