域塔與優合簽合作協議 首年採購目標額10億

商業創科
更新時間：10:29 2026-02-10 HKT
發佈時間：10:29 2026-02-10 HKT

域塔物流科技（RITR）宣布，與中國綜合性食品供應鏈服務商優合集團正式簽署為期3年的《戰略合作框架協議》，雙方將建立長期、排他性的戰略合作夥伴關係，融合各自在全球供應鏈管理、物流科技、數位化通關及境內分銷網路方面優勢，共同打造一個高效、透明、安全且具備強大金融賦能功能的全球食品供應鏈平台。

境外冷凍肉類採購獨家代理

根據協議，優合集團指定域塔為其在境外冷凍肉類採購領域的獨家代理，其相關採購需求將通過域塔集團作為唯一窗口執行。雙方設定了首年度通過域塔集團執行的採購目標額為10億元人民幣，並計劃在未來3年內，將域塔集團發展成為優合集團的全球核心採購平台。

域塔主席兼行政總裁陳建中表示，此次合作不僅是業務的結合，更是科技、數據與金融的深度融合，將充分發揮自身在國際採購執行、跨境物流資產運營及區塊鏈驅動的供應鏈金融架構方面的優勢，與優合集團強大的境內網路和數位化能力相結合。

優合集團聯席董事長兼CIO丁軍亦表示，此次合作將增強集團在全球源頭採購的穩定性、效率與成本控制能力，並已在歐洲、南美、北美、非洲等地設立33家子公司及辦事處，覆蓋全球輸華准入工廠，以及在中國所有肉類進口海運口岸實現100%布局，服務國內近2,000家下游大貿易商，市場覆蓋率超過60%。

