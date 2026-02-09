星展香港收入及純利創新高 撥備大增一倍 受累內地民營商業房地產

星展香港去年的總收入及純利同創紀錄新高。儘管面對利率下調及撥備倍增，該行去年純利按年上升2.6%至95.77億元，總收入則升6.3%至210.29億元。

料今年整體撥備不會再大增

期內，星展香港的撥備按年大增一倍至17.82億元。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅解釋，撥備大增主要來自一家內地民營商業房地產企業，該行是基於審慎考慮而作出有關撥備，預期今年撥備不會再大增。

料港住宅市場有單位數升幅

至於香港的商業房地產(Commercial Real Estate, CRE)，他指雖見寫字樓及零售商舖有交投，但都出現折讓，估計該兩類物業未來一、兩年仍會受壓。而去年相關撥備增加也與本港零售及中小企出現破產潮有關，相信零售及中小企的破產情況將持續，因受港人北上消費、宏觀經濟具挑戰及訪港旅客人頭消費下降所影響。整體而言，他對香港CRE完全不擔心，又料今年本港住宅物業市場價格將有單位數升幅。

該行去年的不良貸款比率為2.16%，較前年高出0.59個百分點。龐華毅預料，今年不良率將呈下降趨勢。

今年不會減少香港CRE貸款

星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊補充，過去幾年該行一直在減少內地CRE敞口，不計降級貸款，截至去年底內地CRE佔貸款組合7%，且大部分與國企相關，民企敞口涉額少於10億元，故風險相對較低。香港CRE佔比則為27%，以藍籌公司為主，不然就是具投資級別或大部分有抵押，該行將密切監察情況對其貸款組合的影響，並強調今年不但不會減少香港CRE貸款，反而更會多做優質客戶生意。

料美減息兩次 淨息差或收窄

面對減息環境，該行有效管理資產負債，包括大增往來及儲蓄存款以降低資金成本，令去年的淨利息收入增加3%至124.73億元，淨息差擴闊2個基點至1.82%。龐華毅預期美國聯儲局今年減息兩次，分別於6月及9月減息0.25厘，或令年內該行的淨息差收窄10至12個基點，但也視乎香港的資金流向及其資產負債管理。

去年該行總存款增加10%，總貸款則微升1%。陳立珊指貸款增長緩慢主要受到中港息差及外圍因素影響經濟環境所致。龐華毅料今年該行的貸款將錄得單位數增長，存款則有高單位數升幅。

非利息收入方面，去年增長11.6%至85.56億元，主要受惠於財富管理收入錄得33%顯著增長，成為去年純利增長一大動力。另外，龐華毅稱，該行去年增聘逾100名客戶經理，今年將繼續增聘人手。