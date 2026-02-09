美四大科企巨頭AI支出規模龐大 超越阿波羅登月計劃

市場憂慮科企資本開支龐大及盈利不足之際，據《華爾街日報》報道，微軟、Meta、亞馬遜和Alphabet旗下Google四大科企巨頭預計單是今年就投入高達6,700億美元建設AI基礎設施；若根據有關支出佔GDP的百分比計算，其規模已超越阿波羅登月等美國歷史上的重大事件。

報道指出，上述4家美國科企巨頭正爭相提高營運和擴展各自AI相關業務所需的計算能力，已成為一個日益昂貴的項目，資本支出佔今年美國GDP的比重約2.1%，超過了19世紀50年代的鐵路擴張（2%）、20世紀60年代將宇航員送上月球的阿波羅太空計劃（0.2%），以及20世紀70年代結束的美國州際公路系統建設（0.4%）。

Meta支出或佔銷售額50%以上

針對Meta而言，分析師預測Meta的支出到2026年可能首次相當於其銷售額50%以上。雖然投資者最初對Meta的2026年支出計劃表示擔憂，但在該公司公布了因AI驅動的改進而取得創紀錄季度收益、並預測當前財季可能實現更大幅度增長後，則給了Meta一個喘息之機。

相反，亞馬遜投資者對其今年將資本支出大幅增加近60%至2,000億美元的計劃並不買賬，並且令其股價上周五大跌逾5%，市值蒸發了1,240億美元。

