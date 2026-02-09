Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美四大科企巨頭AI支出規模龐大 超越阿波羅登月計劃

商業創科
更新時間：14:36 2026-02-09 HKT
發佈時間：14:36 2026-02-09 HKT

市場憂慮科企資本開支龐大及盈利不足之際，據《華爾街日報》報道，微軟、Meta、亞馬遜和Alphabet旗下Google四大科企巨頭預計單是今年就投入高達6,700億美元建設AI基礎設施；若根據有關支出佔GDP的百分比計算，其規模已超越阿波羅登月等美國歷史上的重大事件。

報道指出，上述4家美國科企巨頭正爭相提高營運和擴展各自AI相關業務所需的計算能力，已成為一個日益昂貴的項目，資本支出佔今年美國GDP的比重約2.1%，超過了19世紀50年代的鐵路擴張（2%）、20世紀60年代將宇航員送上月球的阿波羅太空計劃（0.2%），以及20世紀70年代結束的美國州際公路系統建設（0.4%）。

Meta支出或佔銷售額50%以上

針對Meta而言，分析師預測Meta的支出到2026年可能首次相當於其銷售額50%以上。雖然投資者最初對Meta的2026年支出計劃表示擔憂，但在該公司公布了因AI驅動的改進而取得創紀錄季度收益、並預測當前財季可能實現更大幅度增長後，則給了Meta一個喘息之機。

相反，亞馬遜投資者對其今年將資本支出大幅增加近60%至2,000億美元的計劃並不買賬，並且令其股價上周五大跌逾5%，市值蒸發了1,240億美元。

相關文章：

美四大科企2026年燒錢5萬億 資本開支暴增六成 AI軍備競賽引爆市場擔憂 股價應聲重挫

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT