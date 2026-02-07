黃仁勳稱AI資本開支擴張「合理並可持續」 英偉達股價大升近8%

英偉達行政總裁黃仁勳表示，科技巨頭的巨額AI支出是合理且可持續的。他周五接受CNBC訪問時表示，人工智能基礎設施的建設將持續7到8年，並稱對人工智能的需求「高得驚人」。黃仁勳表示，人工智能已經變得有用，而且能力非常強，「它的採用率已經變得非常高。」對於「客戶是否在數據中心上過度支出」的擔憂時，他認為這支出水平是適當且可持續的。

若客戶有更多數據中心表現更好

全球多家最大的科技公司——包括亞馬遜、Alphabet旗下的Google、Meta以及微軟，最近業績均公佈了龐大的資本開支計劃。這些支出中的很大一部分將流向英偉達。

英偉達生產數據中心處理器，用於開發和運行人工智能模型。黃仁勳認為，人工智能已經在為採用者帶來回報，如果這些客戶擁有更多數據中心，他們的表現還會更好。

Anthropic和OpenAI正創造可觀收入

黃仁勳表示，他並不擔心科技行業會增加過多產能。他說，與互聯網第一次建設浪潮不同，如今並沒有基礎設施被閑置。像Anthropic和OpenAI這樣的公司正在創造可觀的收入。

英偉達股價周五升近8%，市值增加超過3000億美元。此前在軟件股和科技股大跌的背景下，該公司連續5個交易日下跌，市值蒸發大約5000億美元。

